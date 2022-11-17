В Кыргызстане 18 интернет-компаний зарегистрировались в ГНС. Платят налоги

18 интернет-компаний прошли регистрацию в Государственной налоговой службе.

Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель председателя ведомства Исламбек Кыдыргычов.

Во время обсуждения законопроекта «О рекламе» депутат Эльвира Сурабалдиева спросила, предусмотрена ли выплата налогов за онлайн-торговлю.

«За рекламный контент в интернете положена выплата НДС 12 процентов. 18 компаний уже удаленно прошли регистрацию. К концу августа 100 миллионов сомов налогов уплатили», — сказал зампредседателя ГНС.



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