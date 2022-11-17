Особенности предстоящего мирового турнира по футболу в Катаре

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет финал Чемпионата мира по футболу 2022 г.

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет финал Чемпионата мира по футболу 2022 г. За право принимать гостей со всего мира боролись множество стран, среди участников были Япония, Австралия, США и Южная Корея, но, согласно итогам проведенного тайного голосования, победителем стала страна Ближнего Востока – Катар.

Впервые за историю Мундиаль пройдет не летом, а осенью, плавно переходя в зиму, и такое решение связано с показателями температуры в стране летом, когда столбик термометра поднимается до отметки +40° C. Уже сегодня букмекерские конторы выделили фаворитов чемпионата. Среди фаворитов Бразилия, Аргентина, Франция, Англия, Испания, Германия. Главным претендентом на выигрыш считаются бразильцы, на их победу предлагаются выгодные ставки в 1xBet с высоким коэффициентом 5,0.

Особенности чемпиона и его фавориты

Встречи планетарного масштаба проведут на 8 стадионах в пяти городах, их главным плюсом считается близкое расположение стадионов. Это позволит гостям добираться до стадиона при помощи столичного метро г. Дохи. Для защиты от жары футбольные арены оборудованы системами охлаждения воздуха, необходимыми для поддержания температуры на уровне +27 °C.

Согласно выводу аналитиков, в турнире примут участие сильнейшие команды планеты, но среди них выделяют явных лидеров, имеющих реальные шансы на победу:

-Бразилию, сумевшую обойти клубы Южной Америки;

-Францию, действующего чемпиона мира, в составе которой играет обладатель Золотого мяча;

-Англию, при условии внесения изменений в стиль игры;

-Аргентину, выигравшую Кубок Америки;

-Испанию, без труда прошедшую квалификацию за счет отличной формы игроков.

Стоит упомянуть об одном из сильнейших игроков в истории футбола Лионеле Месси, для него чемпионат в составе клуба "ПСЖ" станет завершающим. Чтобы достичь уровня футбольной легенды Диего Марадоны, Месси нужно помочь победить команде и выиграть Мундиаль.

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