Зачем Казахстану вирус Эбола близ Кыргызстана?

Кыргызстану очень нужна лаборатория, которая бы занималась изучением инфекций.

Последние встроены в естественной биологической системе. Их изучали, и будут изучать. Это необходимость. Но делать это нужно только со своим союзником – Россией. Об этом в рамках международной конференции "Роль Кыргызстана в предотвращении производства и распространения биологического оружия в контексте ситуации на постсоветском пространстве" сообщил системный аналитик, кандидат медицинский наук Бактыбек Саипбаев.

Он напомнил, что в СССР была развитая сеть лабораторий, которая занималась изучением особо опасных инфекций. Поэтому, призыв закрыть лаборатории – бессмысленный призыв.

"Инфекции надо изучать, чтобы с ними бороться. Другое дело, подобные лаборатории должны быть прозрачными, работать в целях здравоохранения, а не в военных целях. Поэтому, когда Россия нам предлагает создать лабораторию, надо сказать ей "спасибо", что нам хотят помочь", - отметил Саипбаев.

Самое главное условие – все эти исследования в этой области не должны работать под началом Пентагона, подчеркивает эксперт. Это закрытые объекты, которые никто не контролирует, кроме США. Неудивительно, что в РК периодически возникают случаи заражения. Американцы не хотят работать на своей территории с опасными инфекциями и стараются выносить эти биолаборатории в зоны потенциального противника. Если посмотреть карту, все они расположены вокруг России: Украина, Грузия, Армения, Казахстан и т.д.

"Вот только зачем нужна биолаборатория IV-ой степени защиты с полной коллекцией самых опасных инфекций мира Казахстану? Им для чего нужен вирус Эбола в поселке Гвардейский в Жамбыльской области? Поэтому, изучать эти патогены нужно, но другое дело, попытки использования их в военных целях, да еще под патронажем Пентагона. Не понятно, зачем на это идут, размещая у себя опасные объекты, наши казахские соседи", - добавил Саипбаев.

Организатором мероприятия выступил Центр экспертных инициатив "Ой Ордо" при поддержке международной ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа" КР.





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