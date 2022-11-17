Депутат предлагает дополнить список реабилитирующих обстоятельств. Почему?

Депутат Динара Ашимова предлагает дополнить список реабилитирующих обстоятельств в случае прекращения уголовного преследования.

Проект поправок вынесли на общественное обсуждение.

В действующей редакции УПК КР к таким обстоятельствам относятся:

-отсутствие события преступления;

-отсутствие в деянии состава преступления;

-правомерность деяния, причинившего вред, в силу уголовного закона: необходимая оборона; крайняя необходимость, физическое или психическое принуждение, задержание, исполнение закона, приказа распоряжения, обоснованный риск, выполнение спецзадания;

-отсутствие заявления потерпевшего в случаях, предусмотренных УПК;

-если имеются вступивший в законную силу приговор суда по тому же обвинению либо иное неотмененное -судебное решение, установившее невозможность уголовного преследования;

-если есть неотмененное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или его прекращении;

-в случае добровольного отказа от доведения преступления до конца;

-в связи с декриминализацией деяния.

Нардеп указывает, что в перечень не входит пункт об отказе прокурора во время судебного разбирательства от поддержания обвинения. Она считает, что его следует включить в список реабилитирующих обстоятельств. Поскольку, если прокурор заявляет, что отказывается от позиции обвинителя по уголовному делу, это означает, что в действиях подсудимого нет состава преступления.



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