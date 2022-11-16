Участники парламентских слушаний обозначили проблемы в сфере здравоохранения

Были обозначены вопросы повышения качества медицинских услуг, защиты прав и интересов граждан при получении медицинских услуг.

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике 15 ноября провел парламентские слушания по обсуждению законопроектов «О республиканском бюджете на 2023 год и плановый период на 2024-2025 годы», «О бюджете Социального фонда на 2023 год и прогнозе на 2024-2025 годы», «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения на 2023 год и плановый период на 2024-2025 годы».

В парламентских слушаниях участие приняли депутаты Жогорку Кенеша, представители Кабинета министров, неправительственных организаций и местных сообществ, сообщили в пресс-служба ЖК.

Информацию о законопроектах представили министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, министр финансов Алмаз Бакетаев, председатель Социального фонда Бактияр Алиев и заместитель министра здравоохранения Улан Садыков, рассказали в пресс-службе ЖК.

В ходе обсуждения участники парламентских слушаний отметили, что в рамках республиканского бюджета необходимо увеличить объем средств на профилактику и лечения гепатита, онкологических, гематологических, эндокринных заболеваний.

Были обозначены вопросы повышения качества медицинских услуг, защиты прав и интересов граждан при получении медицинских услуг.

Исполнительный директор ОО «Социум» Батма Эстебесова отметила, что основная часть бюджета в сфере здравоохранения направляется на заработную плату и оплату коммунальных услуг, рассказав о проблемах в сфере оказания медицинских услуг. Она обозначила, что основной проблемой является недофинансирование сферы здравоохранения.

Отмечено, что из-за недофинансирования наиболее уязвимыми становятся больные с сахарным диабетом, хронической почечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, в особенности дети.

Участники парламентских слушаний обозначили, что необходимо рассмотреть вопросы об исполнении в полном объеме гарантированных социальных обязательств государства, повышении уровня жизни населения и улучшении положения социально незащищенных категорий граждан, оказании адресной социальной помощи наиболее уязвимым категориям граждан.

Были обозначены проблемы в сферах пресечения и профилактики семейного насилия, защиты прав женщин и детей, гендерного равенства и оказания помощи гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поднимались вопросы о бюджете развития, стимулировании экономической и инвестиционной активности регионов.

Подводя итоги парламентских слушаний, председатель Комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике Данияр Толонов сообщил, что озвученные предложения и замечания будут приняты к сведению в ходе рассмотрения данных законопроектов в режиме второго чтения.

«В рамках обсуждения участники слушания особое внимание обратили на проблемы в сфере здравоохранения, в связи с этим необходимо изыскать источники финансирования для их решения», - сказал он, обращаясь к представителям Кабинета министров.

АКИpress