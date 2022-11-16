Мэрия Бишкека предупредила о мошенниках, которые могут выдавать себя за сотрудников «Бишкекводоканала»

В многоэтажных и частных домах сотрудники ПЭУ «Бишкекводоканал» не проводят проверку на предмет качества питьевой воды
В многоэтажных и частных домах сотрудники ПЭУ «Бишкекводоканал» не проводят проверку на предмет качества питьевой воды, пишет пресс-служба мэрии со ссылкой на ПЭУ «Бишкекводоканал».
Контроль качества питьевой воды в системе водоснабжения осуществляется структурным подразделением ПЭУ «Бишкекводоканал» химико-бактериологической лабораторией.
Сотрудники лаборатории ежедневно проводят проверку на содержание остаточного хлора в водозаборных сооружениях и с 360 контрольных точек разводящей сети.
АКИpress
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