Мэрия Бишкека предупредила о мошенниках, которые могут выдавать себя за сотрудников «Бишкекводоканала»

В многоэтажных и частных домах сотрудники ПЭУ «Бишкекводоканал» не проводят проверку на предмет качества питьевой воды

В многоэтажных и частных домах сотрудники ПЭУ «Бишкекводоканал» не проводят проверку на предмет качества питьевой воды, пишет пресс-служба мэрии со ссылкой на ПЭУ «Бишкекводоканал».

Контроль качества питьевой воды в системе водоснабжения осуществляется структурным подразделением ПЭУ «Бишкекводоканал» химико-бактериологической лабораторией.

Сотрудники лаборатории ежедневно проводят проверку на содержание остаточного хлора в водозаборных сооружениях и с 360 контрольных точек разводящей сети.

АКИpress