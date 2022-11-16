Все таможенные терминалы Кыргызстана принадлежат частникам, - ГТС

На это глава ГТС Самат Исабеков ответил, что это на самом деле так.
Депутат Улугбек Ормонов сегодня, 16 ноября 2022 года, в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша спросил, на самом ли деле все таможенные терминалы находятся в частной собственности.
На это глава ГТС Самат Исабеков ответил, что это на самом деле так.
«Все таможенные терминалы, имеющиеся на территории Кыргызстана, являются частной собственностью», - сказал он.
Депутат спросил, почему так случилось.
«У нас не было финансирования, и было предложено дать бизнесу возможность установить эти терминалы», - сказал он.
Он сообщил, что ведутся работы, чтобы 49-50% терминалов были установлены путем ГЧП.
«Сейчас только 3 терминала перешли на ГЧП: в Баткене, в Алае и в Оше», - сказал он.
Депутат спросил, почему государство не возьмет все в свои руки?
«Нужно провести переговоры с предпринимателями и выкупить их у частников», - сказал он.
Tazabek
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