Все таможенные терминалы Кыргызстана принадлежат частникам, - ГТС

На это глава ГТС Самат Исабеков ответил, что это на самом деле так.

Депутат Улугбек Ормонов сегодня, 16 ноября 2022 года, в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша спросил, на самом ли деле все таможенные терминалы находятся в частной собственности.

На это глава ГТС Самат Исабеков ответил, что это на самом деле так.

«Все таможенные терминалы, имеющиеся на территории Кыргызстана, являются частной собственностью», - сказал он.

Депутат спросил, почему так случилось.

«У нас не было финансирования, и было предложено дать бизнесу возможность установить эти терминалы», - сказал он.

Он сообщил, что ведутся работы, чтобы 49-50% терминалов были установлены путем ГЧП.

«Сейчас только 3 терминала перешли на ГЧП: в Баткене, в Алае и в Оше», - сказал он.

Депутат спросил, почему государство не возьмет все в свои руки?

«Нужно провести переговоры с предпринимателями и выкупить их у частников», - сказал он.

Tazabek