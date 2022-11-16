Кыргызстанцев, впервые осужденных в России, надо экстрадировать, - депутат

По ее словам, родственники многих из осужденных обращаются к депутатам.

Очень много молодых кыргызстанцев, осужденных впервые в России, сказала депутат Эльвира Сурабалдиева (Первомайский округ) на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, родственники многих из осужденных обращаются к депутатам.

«Как мы можем помочь с нашей стороны? Или обращаться в Генпрокуратуру?» - спросила депутат.

Замминистра труда, соцобеспечения и миграции Нурдоолот Базарбаев сообщил, что они ведут совместную работу с соответствующими органами.

«В пятницу открылось новое представительство Министерства. Наши 9 сотрудников будут заниматься такими важными вопросами», - сказал Базарбаев.

«Мы должны помочь нашим гражданам, осужденным впервые. Либо экстрадировать, либо как-то по-другому помочь», - сказала Сурабалдиева.

АКИpress