Кыргызстанцев, впервые осужденных в России, надо экстрадировать, - депутат

По ее словам, родственники многих из осужденных обращаются к депутатам.
Очень много молодых кыргызстанцев, осужденных впервые в России, сказала депутат Эльвира Сурабалдиева (Первомайский округ) на заседании Жогорку Кенеша.
По ее словам, родственники многих из осужденных обращаются к депутатам.
«Как мы можем помочь с нашей стороны? Или обращаться в Генпрокуратуру?» - спросила депутат.
Замминистра труда, соцобеспечения и миграции Нурдоолот Базарбаев сообщил, что они ведут совместную работу с соответствующими органами.
«В пятницу открылось новое представительство Министерства. Наши 9 сотрудников будут заниматься такими важными вопросами», - сказал Базарбаев.
«Мы должны помочь нашим гражданам, осужденным впервые. Либо экстрадировать, либо как-то по-другому помочь», - сказала Сурабалдиева.
АКИpress
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