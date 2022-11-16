Акылбек Жапаров создал новый фонд

В Кыргызстане создан Фонд зеленой энергетики при кабинете министров.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Как уточняется, решение о создании фонда подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

"Данное решение принято в целях формирования эффективной системы государственного управления в сфере зеленой энергетики", - говорится в сообщении.

Также утверждено Положение о Фонде зеленой энергетики и схема управления организации.

Согласно положению, Фонд зеленой энергетики является государственным учреждением, созданным в целях аккумулирования денежных средств для финансирования проектирования, содержания, субсидирования, ремонта, реконструкции, строительства и развития зеленой энергетики. А также - стимулирования разработки, внедрения и производства энергосберегающих технологий возобновляемых источников энергии.



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