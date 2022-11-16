Омурбек Текебаев обсудил с немецкой компанией работу кыргызстанцев на клубничных полях

А Текебаев заявил о готовности посольства оказать содействие в трудоустройстве граждан республики в компании.

15 ноября посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев встретился с исполнительным директором немецкой компании Erdbeerhof Gebesee GmbH Андреа Лееферсом. Об этом сообщает департамент информации МИД.

Как уточняется, компания занимается выращиванием, сбором и продажей клубники и спаржи в федеральной земле Тюрингия.

Лееферс выразил заинтересованность его компании в привлечении работников из Кыргызстана в 2023 году на сезонную работу, говорится в сообщении. А Текебаев заявил о готовности посольства оказать содействие в трудоустройстве граждан республики в компании.

Erdbeerhof Gebesee GmbH ежегодно в летнее время привлекает работников к сбору и продаже клубники и спаржи. Сезонная работа длится с апреля по июль.



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