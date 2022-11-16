Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 22

Омурбек Текебаев обсудил с немецкой компанией работу кыргызстанцев на клубничных полях

А Текебаев заявил о готовности посольства оказать содействие в трудоустройстве граждан республики в компании.

15 ноября посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев встретился с исполнительным директором немецкой компании Erdbeerhof Gebesee GmbH Андреа Лееферсом. Об этом сообщает департамент информации МИД.

Как уточняется, компания занимается выращиванием, сбором и продажей клубники и спаржи в федеральной земле Тюрингия.

Лееферс выразил заинтересованность его компании в привлечении работников из Кыргызстана в 2023 году на сезонную работу, говорится в сообщении. А Текебаев заявил о готовности посольства оказать содействие в трудоустройстве граждан республики в компании.

Erdbeerhof Gebesee GmbH ежегодно в летнее время привлекает работников к сбору и продаже клубники и спаржи. Сезонная работа длится с апреля по июль.
 

URL: https://kaktus.media/470720

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить