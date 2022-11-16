В Оше идет реализация угля по низким ценам. Адреса

Мэрия Оша совместно с ГП "Кыргызкомур" организовали пункты по реализации угля по цене 4 800 сомов за тонну.

В одни руки продают не более тонны угля.

На территории Оша уголь по 4 800 сомов за тонну реализуют:

-сельская управа Жапалак (село Татар);

-МТУ "Туран" (ориентир - похоронное бюро, конечная остановка маршрутной линии №122);

-МТУ "Амир-Тимур" (ул Айни, 83, массив "Калинин" - конечная остановка маршрутной линии №123).

По предварительным данным, за два дня уже реализовано порядка 300 тонн угля.

Ранее мэрия Оша поручила начать работы по снижению цен на уголь. В Бишкеке в некоторых пунктах продажи уголь можно купить по 4 тыс. сомов за тонну.



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