В Оше идет реализация угля по низким ценам. Адреса

Мэрия Оша совместно с ГП "Кыргызкомур" организовали пункты по реализации угля по цене 4 800 сомов за тонну.
В одни руки продают не более тонны угля.
На территории Оша уголь по 4 800 сомов за тонну реализуют:
-сельская управа Жапалак (село Татар);
-МТУ "Туран" (ориентир - похоронное бюро, конечная остановка маршрутной линии №122);
-МТУ "Амир-Тимур" (ул Айни, 83, массив "Калинин" - конечная остановка маршрутной линии №123).
По предварительным данным, за два дня уже реализовано порядка 300 тонн угля.
Ранее мэрия Оша поручила начать работы по снижению цен на уголь. В Бишкеке в некоторых пунктах продажи уголь можно купить по 4 тыс. сомов за тонну.
URL: https://kaktus.media/470723
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!