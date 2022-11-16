Опасные заболевания "пришли" из биолабораторий

Поэтому мы видим постоянные вспышки опасных вирусных инфекций в странах, где расположены такие объекты.

Как показывает практика, доступ местных властей, к расположенным в странах ЕАЭС и на постсоветском пространстве биолабораторий, строго регламентирован соглашениями, и полностью исключает возможность инспекций опасных биообъектов. Поэтому мы видим постоянные вспышки опасных вирусных инфекций в странах, где расположены такие объекты. Об этом в рамках международной конференции "Роль Кыргызстана в предотвращении производства и распространения биологического оружия в контексте ситуации на постсоветском пространстве" сообщил глава Центра экспертных инициатив "Ой Ордо", политолог Игорь Шестаков.

По его словам, для стран СНГ особую угрозу представляет действующий в Грузии Национальный центр общественного здравоохранения, который благодаря поддержке США стал региональным хабом биосследований с опасными штаммами.

"На базе этого центра реализуются программы по генетической модификации инфекционных штаммов, включая коронавирус. Местные власти эти процессы не контролируют. Поэтому для постсоветских стран важен пример Кыргызстана, который отказался от строительства канадской биолаборатории. Также сыграло положительную роль в отказе от подобных объектов в КР появление Бишкекской инициативы", - отметил Игорь Шестаков.

Напомним, в июне текущего года Центр экспертных инициатив "Ой Ордо" инициировал совместно с общественными организациями стран ЕАЭС Бишкекскую инициативу по запрету внеблоковых биолабораторий в странах ЕАЭС. Так как, по мнению экспертов, возникновение той же пандемии могло быть связано с деятельностью американских биолабораторий.

Организатором мероприятия выступил Центр экспертных инициатив "Ой Ордо" при поддержке Международной ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа" КР.

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