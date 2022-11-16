Ежегодному международному кинофестивалю документальных фильмов о правах человека "Бир Дуйно" запретили показ двух картин.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила сегодня глава правозащитного центра "Бир Дуйно Кыргызстан" Толекан Исмаилова.
Шестнадцатый фестиваль проходит в кыргызской столице с 14 по 18 ноября. Кинопоказы МКФ проходят в кинотеатре "Бродвей". Тема нынешнего масштабного смотра - "Климат и кризисы: ситуация с фундаментальными правами граждан, альтернативы для ЦУР". В конкурсную программу вошло 22 документальных фильма. Это ленты, созданные авторами из Украины, Чехии, Франции, Словакии, Германии, Казахстана, Кыргызстана и других стран. В этих картинах поднимаются самые важные и чувствительные темы, волнующие человечество.
Но, как сообщила сегодня Толекан Исмаилова, к показу запрещены две ленты участников. Запрет исходит от какого-то чекиста Чингиза и Перизат из отдела цензуры при Министерстве культуры. "37 год сегодня в КР???", - написала она. А позже добавила: "Зачем чекистам Запреты и так топтать Конституцию КР?".
Какие именно документальные фильмы были запрещены к показу на фестивале правозащитница не пояснила.
URL: https://www.vb.kg/424507
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!