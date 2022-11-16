Кинофестивалю "Бир Дуйно" запретили показ двух фильмов

Ежегодному международному кинофестивалю документальных фильмов о правах человека "Бир Дуйно" запретили показ двух картин.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила сегодня глава правозащитного центра "Бир Дуйно Кыргызстан" Толекан Исмаилова.

Шестнадцатый фестиваль проходит в кыргызской столице с 14 по 18 ноября. Кинопоказы МКФ проходят в кинотеатре "Бродвей". Тема нынешнего масштабного смотра - "Климат и кризисы: ситуация с фундаментальными правами граждан, альтернативы для ЦУР". В конкурсную программу вошло 22 документальных фильма. Это ленты, созданные авторами из Украины, Чехии, Франции, Словакии, Германии, Казахстана, Кыргызстана и других стран. В этих картинах поднимаются самые важные и чувствительные темы, волнующие человечество.

Но, как сообщила сегодня Толекан Исмаилова, к показу запрещены две ленты участников. Запрет исходит от какого-то чекиста Чингиза и Перизат из отдела цензуры при Министерстве культуры. "37 год сегодня в КР???", - написала она. А позже добавила: "Зачем чекистам Запреты и так топтать Конституцию КР?".

Какие именно документальные фильмы были запрещены к показу на фестивале правозащитница не пояснила.



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