Время, когда усталость возрастает. Как повысить работоспособность в зимний период

Зима - период, когда работоспособность падает, а усталость возрастает.
Пользователи сайта HeadHunter поделились своими лайфхаками и рекомендациями для работодателей, как пережить этот период с хорошими результатами.
Большинство признались, что сезонный переход и усталость сказываются на рабочем процессе. Какие же способы помогут восстановить работоспособность? Ниже несколько советов, основанных на личном опыте соискателей:
-поддержка организма витаминами;
-потребление кофе (советуем не злоупотреблять этим напитком, только в случаях, когда ситуация того требует);
-занятия спортом;
-отпуск и отъезд из города;
-оздоровительные процедуры.
Если говорить об идеальной рабочей зиме, то соискатели хотели бы работать четыре дня в неделю, иметь возможность удаленной работы и сокращения рабочего времени в среднем на час. Тихий час и возможность вздремнуть на работе также прекрасно дополняют этот список.
На заметку работодателям. Для повышения лояльности своих сотрудников в зимний период можно принять следующие меры (основываясь на их рекомендациях):
-предусматривать в этот период дополнительные часы или дни отдыха;
-дать возможность трудиться в гибридном формате;
-закупать в офис свежие фрукты и овощи для сотрудников;
-установить кофе-машину;
-уменьшить количество планерок и совещаний.
URL: https://kaktus.media/470680
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