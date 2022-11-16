Время, когда усталость возрастает. Как повысить работоспособность в зимний период

Зима - период, когда работоспособность падает, а усталость возрастает.

Пользователи сайта HeadHunter поделились своими лайфхаками и рекомендациями для работодателей, как пережить этот период с хорошими результатами.

Большинство признались, что сезонный переход и усталость сказываются на рабочем процессе. Какие же способы помогут восстановить работоспособность? Ниже несколько советов, основанных на личном опыте соискателей:

-поддержка организма витаминами;

-потребление кофе (советуем не злоупотреблять этим напитком, только в случаях, когда ситуация того требует);

-занятия спортом;

-отпуск и отъезд из города;

-оздоровительные процедуры.

Если говорить об идеальной рабочей зиме, то соискатели хотели бы работать четыре дня в неделю, иметь возможность удаленной работы и сокращения рабочего времени в среднем на час. Тихий час и возможность вздремнуть на работе также прекрасно дополняют этот список.

На заметку работодателям. Для повышения лояльности своих сотрудников в зимний период можно принять следующие меры (основываясь на их рекомендациях):

-предусматривать в этот период дополнительные часы или дни отдыха;

-дать возможность трудиться в гибридном формате;

-закупать в офис свежие фрукты и овощи для сотрудников;

-установить кофе-машину;

-уменьшить количество планерок и совещаний.





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