Кабмин повысит пенсии военнослужащим с инвалидностью и не только. Кому еще

На эти цели потребуется 16,3 миллиона сомов.
Социальный фонд вносит проект постановления, предусматривающий с 1 января 2023 года повышение минимального размера пенсии по инвалидности военнослужащим из числа солдат и матросов срочной службы и компенсационных выплат к пенсиям участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других атомных объектах гражданского или военного назначения.
В документе говорится, что тем, кто получает сейчас свыше 6 тысяч 300 сомов, будут платить на тысячу сомов больше. На аналогичную сумму поднимают компенсации и тем, кому выплачивают меньше 6 тысяч 300 сомов.
Уточняется, что в Кыргызстане пенсионеров, кто может рассчитывать на повышение, 1 тысяча 209 человек. На эти цели потребуется 16,3 миллиона сомов.
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