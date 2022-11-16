Парламент Узбекистана одобрил соглашение по Кемпир-Абаду

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции рассмотрит соглашения 15 ноября.
Законодательная палата парламента Узбекистана 14 ноября одобрила проект соглашения о делимитации отдельных участков кыргызско-узбекской границы, а также проект соглашения между Кыргызстаном и Узбекистаном о совместном управлении Кемпирабадским водохранилищем.
Заседание палаты опубликовано на YouTube. Документ принят сразу в трех чтениях. Его поддержали 117 депутатов, "против" проголосовали 4 парламентария.
Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции рассмотрит соглашения 15 ноября.
Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщал, что по условиям соглашения между КР и РУз 4485 гектаров, на которых расположено Кемпирабадское водохранилище, переходят Узбекистану, а Кыргызстан получает более 18 тысяч гектаров в Ошской и Джалал-Абадской областях. По его словам, в результате достигнутых договоренностей карта Кыргызстана расширяется на 15 тысяч 806 гектаров.
Источник: Azattyk Media
URL: https://www.vb.kg/424446
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