Якутия начала поставки бензиновой фракции в Кыргызстан

«Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) поставила первую партию бензиновой фракции в Кыргызстан.
Партия объемом 3 тысячи тонн доставлена в терминал города Каинды, сообщили в компании.
«В стартовой экспортной поставке удалось отработать новый логистический маршрут повышенной сложности. Продукция компании доставлялась автомобильным транспортом, с помощью паромной переправы и далее транзитом по железным дорогам России, Казахстана и Кыргызстана. Общая протяженность маршрута составила более 7 тысяч 800 километров», — говорится в сообщении.
Коммерческий директор компании Максим Истомин отметил, что среди экспортных направлений реализации продукции для компании привлекательны регионы Центральной Азии и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
По его словам, в 2021 году на рынок Монголии поставили 920 тонн бензиновой фракции и 620 тонн сжиженного углеводородного газа. В этом году удалось нарастить поставляемые объемы до 3,5 тысячи тонн.
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