В мэрии Бишкека ответили на жалобы горожан по поводу прокатных электросамокатов

Позже жители города попросили навести порядок в этой сфере.
Муниципалитет рассматривает возможность увеличения в Бишкеке количества стоянок для прокатных велосипедов и электросамокатов, чтобы пользователи могли оставлять их в специально отведенных местах. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.
«Департамент по управлению муниципальным имуществом обратился с заявлением в «Бишкекглавархитектуру» с просьбой подготовить архитектурно-техническое заключение на земельные участки для размещения велостоянок по сдаче в аренду велосипедов и самокатов. После подготовки заключения вопрос будет внесен на комиссию по предоставлению прав аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности», — проинформировали редакцию.
Напомним, в июле мэрия столицы совместно с частными инвесторами презентовала в городе проекты велошеринга и проката электросамокатов. Позже жители города попросили навести порядок в этой сфере. Использующие транспорт часто оставляют его в неположенных местах, создавая неудобства прохожим.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/250724/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!