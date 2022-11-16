В мэрии Бишкека ответили на жалобы горожан по поводу прокатных электросамокатов

Позже жители города попросили навести порядок в этой сфере.

Муниципалитет рассматривает возможность увеличения в Бишкеке количества стоянок для прокатных велосипедов и электросамокатов, чтобы пользователи могли оставлять их в специально отведенных местах. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

«Департамент по управлению муниципальным имуществом обратился с заявлением в «Бишкекглавархитектуру» с просьбой подготовить архитектурно-техническое заключение на земельные участки для размещения велостоянок по сдаче в аренду велосипедов и самокатов. После подготовки заключения вопрос будет внесен на комиссию по предоставлению прав аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности», — проинформировали редакцию.

Напомним, в июле мэрия столицы совместно с частными инвесторами презентовала в городе проекты велошеринга и проката электросамокатов. Позже жители города попросили навести порядок в этой сфере. Использующие транспорт часто оставляют его в неположенных местах, создавая неудобства прохожим.



Ссылка: https://24.kg/agent_024/250724/