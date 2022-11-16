Вакцина от гриппа поступила в Кыргызстан. Где ее получить бесплатно

Министерство здравоохранения закупило 82 тысячи 727 доз вакцины против гриппа «Гриппол+».

По гуманитарной линии через UNICEF предоставлено 45 тысяч доз вакцины GCFLU. Об этом сообщил департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По его данным, вакцины распределены по всем регионам республики, начата вакцинация в организациях здравоохранения страны.

«Вакцина бесплатная и в первую очередь будут вакцинированы лица, которые входят в группу риска: медицинские работники, лица, имеющие хронические заболевания, часто болеющие дети, лица старше 65 лет, беременные», — добавили в ведомстве.

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