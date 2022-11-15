"Кыргызстан не отдает Кемпир-Абад, а получает управление над ним"

Адвокат Таалайгуль Токтакунова прокомментировала соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном по Кемпир-Абаду.

На своей странице в социальной сети Faceboook Токтакунова пишет:

"Что же все-таки случилось с "Кемпир-Абадом"? Обычно многие привыкли не вникать, но рады осуждать других в любой "популярной" ситуации. Вот так происходит и с Кемпир-Абадом. Я не вникала, поскольку, как по мне, так каждый должен заниматься своим делом. Есть целые государственные институты, в том числе ЖК КР, в чьи обязанности входит защита интересов государства и народа, соответственно ответственность возлагается на них. Однако из-за этой шумихи стало интересно, и поэтому я попыталась разобраться. В первую очередь меня, как гражданина КР, интересовал вопрос: кому принадлежит земля под водохранилищем? Что Кыргызстан отдал, что получил?

Далее адвокат приводит выдержку из книги Т.Усубалиева "Вода дороже злата" (Бишкек, 1998, с. 147-151 ):

"Вспоминается август 1962 года. Мы получили письмо, подписанное первым секретарем ЦК КП Узбекистана Шарафом Рашидовым, председателями президиума Верховного Совета и Совета Министров Узбекской ССР. В письме было сказано, что "нужно обуздать буйную реку Кара-Дарья - зарегулировать ее сток. Иначе в Ферганской долине Узбекистана не будет в полной мере решена задача гарантированного водообеспечения хлопковых плантаций, получения устойчивой урожайности этой культуры. Из-за нехватки поливной воды Узбекистан, как основной хлопкосеющий район страны, постоянно находится в тисках пагубного влияния часто повторяющихся в Средней Азии маловодья и засухи. Все это диктует необходимость строительства Кампыр-Раватского водохранилища (ныне называется Андижанское - Т. У.) в Узгенском районе Кыргызстана, и просим согласия на это братского кыргызского народа, его правительства. Водохранилище принесет огромную экономическую выгоду не только Узбекистану, но и Кыргызстану".

Мы немало размышляли над предложением руководителей Узбекистана. Скажу откровенно, что не так-то легко было нам дать согласие на это. Дело в том, что строительство на территории республики крупнейшего водохранилища для нас оборачивалось новыми потерями. Под чашей будущего Кампыр-Раватского водохранилища оказывались свыше 5 тысяч гектаров наиплодороднейших земель Узгенского района. На этих пашнях выращивались высокие урожаи кукурузы и других сельскохозяйственных культур. Снова надо было переносить на новые места немало населенных пунктов, обустраивать их жителей, возводить жилые дома, школы, больницы, культурно-бытовые и производственные объекты. Решение этой проблемы также было сопряжено с большими трудностями.

И несмотря на все это, после совета с жителями переселяемых населенных пунктов, исходя из интересов двух братских республик, во имя укрепления дружбы узбекского и киргизского народов наше правительство дало согласие на строительство Кампыр-Раватского водохранилища".

В Постановлении от 13 сентября 1962 года: "О поддержке предложений ЦК КП Узбекистана, Президиума Верховного Совета и Совета Министров Узбекской ССР о строительстве Кампыр-Раватского водохранилища в Узгенском районе Киргизской ССР" указано, что с вводом в действие Кампыр-Раватского водохранилища емкостью 1750 миллионов кубометров воды будет повышена водообеспеченность орошаемых земель Киргизской ССР на площади 100 тысяч гектаров.

В качестве компенсации за землю, которая окажется под водой, Узбекская ССР предоставит Киргизской ССР следующее (4127 га земли):

а) 2340 га пашни от Уч-Коргонского района до восточной окраины г. Уч-Коргон, граничащей с Киргизской ССР;

б) 1,1 тыс. га неорошаемой площади от Наманганской области до верхней части Чуйского канала, примыкающей к землям колхоза "1 Мая" Ала-Букинского района;

в) участок площадью 1,2 тыс. га от Мархаматского района, выше по течению канала XII Партсъезд, примыкающий к ущелью Тоо-Моюн Араванского района.

20 февраля 1973 года Совет Министров Киргизии утвердил решение о принятии земель, предоставленных узбекской стороной.

Так, Узбекистан с 1960-х годов управляет плотиной, теперь 50 процентов управления над плотиной переходит Кыргызстану.

Таким образом, на сегодняшний день Кыргызстан не отдает Кемпир-Абад, а наоборот, получает управление над ним.

Получается, мы обвиняем президента за решение руководителей страны 1962 года и за то, что он добился 50 процентного управления?

Проблема, наверное, в том, что мы привыкли, когда главы республики ничего не решают, не строят отношения с соседями, не решают и не принимают ответственность в вопросах границы. Может, кому-то выгодно держать нас в подвешенном состоянии, мир и стабильность с братским народом, может, кому-то не нравится?".

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