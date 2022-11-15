Журналисты и администрация президента договорились вместе доработать закон о СМИ

Отдельные положения ставят под угрозу деятельность независимых редакций и журналистов, включая зарубежные СМИ.
Журналисты, независимые юристы, медиаэксперты и чиновники службы информационной политики администрации президента договорились создать рабочую группу и вместе доработать проект нового закона «О СМИ». Решение принято сегодня на круглом столе, где обсуждалась ситуация со свободой слова.
Тот проект документа, который ранее был представлен на общественное обсуждение, был подвергнут жесткой критике.
Юристы правовой клиники «Адилет» ранее, проанализировав проект закона, подчеркнули — он содержит серьезные риски неправомерных и недопустимых отступлений от гарантий прав человека на свободу выражения мнения.
Отдельные положения ставят под угрозу деятельность независимых редакций и журналистов, включая зарубежные СМИ.
Предусматривается ввести целый ряд различных оснований и требований, содержащих расплывчатые формулировки запретов, несоблюдение которых может приводить к ликвидации СМИ.
В итоге представитель администрации главы государства Мурат Укушев согласился, что представленный вариант нуждается в серьезной доработке с учетом мнений и замечаний медиасообщества. Он также согласился с тем, что доработанный проект будет направлен в Венецианскую комиссию для получения заключения. Субъектом обращения выступит президентская администрация.
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