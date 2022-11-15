ГКНБ КР: Задержан контрабандный груз с лекарственными препаратами стоимостью более 4 000 000 сомов

Бишкек, "Саясат.kg". В предоставленных водителем документах, груз проходил как бытовые вещи.

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками КПП «Чон Капка Автодорожный» ПС ГКНБ КР была пресечена попытка незаконного ввоза товарно-материальных ценностей из Республики Казахстана на территорию Кыргызской Республики.

В частности, 14 ноября 2022 года на КПП «Чон Капка Автодорожный» было задержано грузовое автотранспортное средство марки «Мерседес Бенс» с гос. номером 02 KG 314 ABR под управлением гр. КР А.Б.А.

В предоставленных водителем документах, груз проходил как бытовые вещи. Однако, в ходе углубленного досмотра вышеуказанного АТС были выявлены лекарственные препараты и др. товары с предварительной стоимостью более 4 000 000 сомов без соответствующих разрешительно-сопроводительных документов.

В настоящее время поданному факту проводится досудебное производство, направленное на установление суммы ущерба в виде уклонения от уплаты налоговых платежей.