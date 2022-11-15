Генассамблея ООН приняла резолюцию о возмещении ущерба Украине

В Генассамблее ООН сегодня возобновила работу 11-я чрезвычайная сессия по Украине.

Об этом сообщил официальный сайт организации.

На голосование вынесли предложенный десятками стран проект резолюции по созданию международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного «агрессией со стороны России». Документ принят при поддержке 94 стран, против проголосовали 14 делегаций и 73 государства воздержались.

Кыргызстан, Казахстан, Армения, Узбекистан и Таджикистан воздержались от голосования по резолюции. Беларусь выступила против.

Авторы документа предложили членам Генассамблеи признать, что Российская Федерация должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права, совершенные ею в ходе «агрессии», и обязана возместить причиненный ею ущерб. Поэтому в документе предусматривается создание международного механизма, а также рекомендуется учредить международный реестр для регистрации задокументированных доказательств «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина вследствие нарушающих международное право деяний Российской Федерации...».

Постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что авторы резолюции хотят получить возможность использовать замороженные российские активы на финансирование поставок оружия Киеву и погашение долгов за уже переданное вооружение.

«Страны Запада никогда не рассматривали «репарации» в качестве способа искупить собственные грехи. Они два десятилетия блокировали любое обсуждение этой темы в Шестом комитете Генеральной ассамблеи и разработку какого-либо многостороннего инструмента по ответственности государств за международно-противоправные деяния, — отметил российский дипломат. — Они вспомнили об этой концепции лишь сейчас, когда «репарации» приглянулись им как удобный инструмент для ограбления очередного государства».

Спецсессия, напомним, проводится по решению Совета Безопасности, принятому на основании резолюции 1950 года «Единство во имя мира». Эта процедура позволяет обходить вето какого-либо из постоянных членов Совбеза, в данном случае — России. Одиннадцатая спецсессия Генассамблеи несколько раз в этом году возобновляла свою работу по требованию стран-членов.



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