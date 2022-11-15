До 40 процентов случаев рака шейки матки в КР выявляют на поздних стадиях

До 40 процентов случаев рака шейки матки в Кыргызстане выявляют на поздних стадиях развития.

Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его сведениям, Минздрав ежегодно тратит более $500 тысяч на диагностику, лечение и уход за такими больными.

Согласно оценочным данным Всемирной организации здравоохранения, в КР около 600 женщин заболевают раком шейки матки ежегодно, из них с летальным исходом — 300 случаев. Этот вид занимает второе место среди ведущих причин рака у женщин в стране и является наиболее распространенной формой рака у женщин 15-44 лет.

Медики надеются, что предотвратить заболеваемость поможет стартовавшая вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ).

«Недавние исследования, проведенные в Великобритании, показывают, что вакцинация против ВПЧ снизила предраковые поражения и рак шейки матки почти на 90 процентов среди первых групп, получивших вакцину. Швеция также прогнозирует, что РШМ может быть ликвидирован в этом государстве через пять лет. Поэтому я вполне уверена, что внедрение этой вакцины также поможет многим женщинам Кыргызстана не заболеть раком шейки матки», — цитируют чиновники спецпредставителя регионального директора ВОЗ в КР Джоану Мадурейра Лима.



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