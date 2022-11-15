Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана одобрила законопроекты по границе с Кыргызстаном

14 ноября состоялось очередное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана.

Как сообщила пресс-служба парламента РУз, на заседании детально рассмотрены проекты законов «О ратификации Договора между Узбекистаном и Кыргызстаном об отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы (Бишкек, 3 ноября 2022 года)» и «О ратификации Соглашения между Правительством Узбекистана и Кабинетом министров Кыргызстана о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпирабадского) водохранилища» (Бишкек, 3 ноября 2022 г.).

Сообщение пресс-службы парламента Узбекистана приводится полностью:

«Эти законопроекты сначала были подробно обсуждены на заседаниях всех политических партий фракций в парламенте.

В заседании приняли участие члены правительства во главе с Премьер-министром Республики Узбекистан А.Ариповым, предоставив информацию о законопроектах. В ходе мероприятия члены фракций получили от членов правительства конкретные ответы на все интересующие их вопросы.

Отмечено, в последние годы под руководством главы государства особое внимание уделяется налаживанию эффективного международного сотрудничества, и в первую очередь обеспечению наших национальных интересов, мира и спокойствия народа. В результате проводимой открытой и прагматичной, активной внешней политики Узбекистан на международной арене признается в качестве надежного партнера. А благодаря твердой политической воле и постоянной поддержке Президента Шавката Мирзиёева в короткие сроки достигнуты взаимоприемлемые решения на самых сложных участках пограничных линий нашей страны и сопредельных государств.

Так, за последние годы налажен искренний диалог с соседними странами. Это, в свою очередь, приобретает все большее значение в дальнейшем развитии и укреплении добрососедских и братских отношений с государствами региона.

Проходят Консультативные встречи лидеров стран Центральной Азии. Диалоги, проводимые в таком формате, служат дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства, дружбы и практического сотрудничества между странами региона.

В частности, восстановлены важные транспортные коридоры, связывающие наши государства, открыты новые автомобильные и воздушные маршруты, возобновлена работа пунктов пропуска на наших границах. Это, безусловно, имеет большое значение в обеспечении вечной дружбы и безопасности народов региона, чьи многовековая история, культура и духовные ценности тесно переплетены между собой.

Отмечено, приоритетным направлением внешней политики Узбекистана является дальнейшее развитие и постоянное укрепление отношений со странами Центральной Азии, с Кыргызстаном в частности.

Так, в последние годы в результате твердой политической воли Президентов двух стран многогранные узбекско-кыргызские отношения поднялись на новый уровень. Устранены искусственные барьеры между нашими странами и народами, восстановлены естественные связи. Коренным образом изменился характер и содержание двустороннего сотрудничества, укрепилось взаимное доверие.

В результате решения многих актуальных вопросов получило развитие и сотрудничество в торгово-экономической сфере. Регулярно проводимые культурно-просветительские мероприятия играют важную роль в укреплении атмосферы взаимопонимания между нашими странами.

На регулярной основе налажен обмен опытом, проводятся встречи между парламентами двух стран. В ходе таких межпарламентских диалогов обсуждаются вопросы дальнейшего повышения роли народных представителей в развитии многопланового сотрудничества, в частности, сближении национального законодательства, расширении торгово-экономических, финансовых, культурно-просветительских связей между странами.

Подчеркнуто, законопроекты предусматривают завершение делимитации линии границы общей протяженностью 302,29 км, в том числе 35 участков узбекско-кыргызской Государственной границы. Также определяется ратификация «Договора между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об отдельных участках узбекско-кыргызской Государственной границы».

Как отметили депутаты, принятие данных документов послужит дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном, нахождению комплексного решения по вопросам определения узбекско-кыргызской Государственной границы. Это также позволит нашим странам использовать имеющийся большой потенциал в промышленной кооперации, сельском и водном хозяйстве, торговой, инвестиционной, энергетической, транспортной, строительной, экологической, туристской и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, откроются большие возможности для создания приграничных торгово-промышленных зон, активизации малого и среднего бизнеса, развития межрегиональных взаимосвязей и формирования других новых направлений экономического сотрудничества.

После бурных обсуждений проекты законов приняты депутатами».

АКИпресс