Кыргызстанцы завоевали 6 медалей на чемпионате мира в Бишкеке. Результаты

Спортсмены из Кыргызстана завоевали 6 медалей на чемпионате мира по самбо 2022 года.

Турнир прошел 11-13 ноября в Бишкеке. Всего был разыгран 21 комплект медалей по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин.

Кыргызстанцы завоевали 2 золота, 1 серебро и 3 бронзы.

Спортивное самбо

До 71 кг

2 место - Феликс Уланбеков

До 88 кг

3 место - Жамалбек Асылбек уулу

Свыше 98 кг

1 место - Бекболот Токтогонов

Боевое самбо

До 64 кг

3 место - Саяк Бараканов

До 79 кг

1 место - Дайырбек Карыяев

До 88 кг

3 место - Бектен Эркебай уулу



АКИпресс