Кыргызстанцы завоевали 6 медалей на чемпионате мира в Бишкеке. Результаты

Спортсмены из Кыргызстана завоевали 6 медалей на чемпионате мира по самбо 2022 года.
Турнир прошел 11-13 ноября в Бишкеке. Всего был разыгран 21 комплект медалей по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин.
Кыргызстанцы завоевали 2 золота, 1 серебро и 3 бронзы.
Спортивное самбо
До 71 кг
2 место - Феликс Уланбеков
До 88 кг
3 место - Жамалбек Асылбек уулу
Свыше 98 кг
1 место - Бекболот Токтогонов
Боевое самбо
До 64 кг
3 место - Саяк Бараканов
До 79 кг
1 место - Дайырбек Карыяев
До 88 кг
3 место - Бектен Эркебай уулу
АКИпресс
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