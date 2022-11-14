18 кафе, магазины, стоматологические кабинеты были временно закрыты из-за нарушений. Список

В Кыргызстане приостановили деятельность 18 субъектов предпринимательства.
Были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
Так, временно были закрыты:
Бишкек:
- фастфуд «Эл эмне жейт», проспект Чуй, 110;
- цех «Нават», жилмассив Арча-Бешик;
- цех Kav&Kev, улица Садыгалиева, 7/4;
- кафе «Беш-Бармак», улица К.Акиева, 72;
- фастфуд «Суши-Босс», улица Гагарина, 36;
- кафе «Арабеск», улица Токомбаева, 9/1;
- чайхана «Машрап-Ата», проспект Дэн Сяопина, 52.
Чуйская область:
- частный стоматологический кабинет Джаныкулова А., село Беловодское, улица Мира, 13;
- частный стоматологический кабинет Мамбеталиева М., село Беловодское, улица Фрунзе, 122;
- частный стоматологический кабинет Эсенаманова А., село Беловодское, улица Ленина;
- частный стоматологический кабинет Вубаза И., село Беловодское, улица Ленина, 70/17;
- частный стоматологический кабинет Халилов С., село Беловодское, улица Ленина, 96;
- магазин «Восток», село Александровка, улица Фрунзе, 87;
- павильон «Рассвет», село Александровка, улица Фрунзе, 183;
- частный стоматологический кабинет, село Беловодское, улица Ломоносова, 34;
- баня «С легким паром» ИП Бейшеев А., село Беловодское, улица Ленина;
Кондитерский цех ИП Тоголокова А., село Беловодское, улица Колхозная, 45;
Таласская область:
кафе «Ширин», город Талас.
АКИpress
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