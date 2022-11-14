18 кафе, магазины, стоматологические кабинеты были временно закрыты из-за нарушений. Список

В Кыргызстане приостановили деятельность 18 субъектов предпринимательства.

Были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Так, временно были закрыты:

Бишкек:

- фастфуд «Эл эмне жейт», проспект Чуй, 110;

- цех «Нават», жилмассив Арча-Бешик;

- цех Kav&Kev, улица Садыгалиева, 7/4;

- кафе «Беш-Бармак», улица К.Акиева, 72;

- фастфуд «Суши-Босс», улица Гагарина, 36;

- кафе «Арабеск», улица Токомбаева, 9/1;

- чайхана «Машрап-Ата», проспект Дэн Сяопина, 52.

Чуйская область:

- частный стоматологический кабинет Джаныкулова А., село Беловодское, улица Мира, 13;

- частный стоматологический кабинет Мамбеталиева М., село Беловодское, улица Фрунзе, 122;

- частный стоматологический кабинет Эсенаманова А., село Беловодское, улица Ленина;

- частный стоматологический кабинет Вубаза И., село Беловодское, улица Ленина, 70/17;

- частный стоматологический кабинет Халилов С., село Беловодское, улица Ленина, 96;

- магазин «Восток», село Александровка, улица Фрунзе, 87;

- павильон «Рассвет», село Александровка, улица Фрунзе, 183;

- частный стоматологический кабинет, село Беловодское, улица Ломоносова, 34;

- баня «С легким паром» ИП Бейшеев А., село Беловодское, улица Ленина;

Кондитерский цех ИП Тоголокова А., село Беловодское, улица Колхозная, 45;

Таласская область:

кафе «Ширин», город Талас.

АКИpress