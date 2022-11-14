ГКНБ КР: Пресечен канал незаконного оборота наркотических средств

Бишкек, "Саясат.kg". Подозреваемые «Ш.Э.Д.» и «З.Э.З.» водворены в ИВС УВД Таласской области.

Управлением ГКНБ Кыргызской Республики по Таласской области в результате одного из мероприятий по пресечению международного канала транспортировки наркотиков выявлен и пресечен канал незаконного оборота наркотических средств, организованный гражданами приграничных районов КР и РК.

В частности, в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений ст.282 ч.2 п.2 УК КР «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» 3 ноября 2022 года на весогабаритном посту «Сосновка» Жайылского района Чуйской области задержан уроженец и житель Таласской области «Ш.Э.Д.».

В ходе досмотра у подозреваемого обнаружено наркотические вещества, предположительно синтетического происхождения общим весом 1105 грамм (1,105 кг).

В рамках уголовного дела, также задержан один из активных участников данной преступной группировки «З.Э.З.».

Подозреваемые «Ш.Э.Д.» и «З.Э.З.» водворены в ИВС УВД Таласской области.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия направленные на установление происхождения наркотических средств, а также других соучастников данного преступления.