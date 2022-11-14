Видео - В соцсетях требуют наказать мужчину, выкинувшего мусор в арык

В выходные в соцсетях появилось видео, где мужчина выкидывает мусор в арык.
Пользователи потребовали найти и наказать нарушителя.
"Кто владелец этого автомобиля марки Subaru Forester? Это позор! Что скажут ваши дети и внуки? Пусть все знают вас!" - написал пользователь Facebook Самарбек Болотбеков.
В УПСМ Бишкека сообщили Kaktus.media, что уже ведутся поиски мужчины на видео.
URL: https://kaktus.media/470529
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