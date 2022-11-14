МВД отреагировало на жалобу сотрудников охраны по поводу заработной платы

После чего сотрудникам службы охраны МВД будет осуществлен перерасчет с 1 октября в полном объеме.

Вопрос повышения зарплаты сотрудникам службы охраны МВД КР будет решен в ближайшее время, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее сотрудники службы охраны МВД КР заявили, что намерены выйти на митинг из-за ситуации с заработной платой.

В ответ пресс-служба МВД прислала пресс-релиз, где отмечается, что данное самостоятельное структурное подразделение милиции содержится на принципах самоокупаемости, самофинансирования и за счет средств специального счета, поступающих по договорам от собственников.

Кроме того, пунктом 19 положения о службе охраны МВД КР установлено, что тарифы (цены) на оказываемые платные услуги формируются в пределах минимальной стоимости необходимых для покрытия затрат на содержание подразделений служб охраны.

Тарифы формируются согласно прейскуранту на взимание платы, в соответствии с положением о методике формирования тарифов (цен) на платные услуги (работы), утвержденным постановлением правительства, то есть ценовая политика подразделения службы охраны МВД КР подвержена строгому государственному регулированию.

В связи с тем что повышено денежное довольствие военнослужащих и правоохранительных органов, финансируемых из республиканского бюджета, в настоящее время отделами охраны милиции осуществляются работы по перезаключению договоров о предоставлении услуг охраны. После чего сотрудникам службы охраны МВД будет осуществлен перерасчет с 1 октября в полном объеме.

Необходимо принять во внимание, что в отличие от других структурных подразделений МВД источником финансирования службы охраны МВД КР не являются средства, выделяемые из республиканского бюджета.



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