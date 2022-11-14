В Бишкеке и Чуйской области с 14 ноября начнут отключать свет за долги

Работники ремонтирует высоковольтные линии электропередач.
Должникам электричество отключат дистанционно - при помощи "умных" счетчиков.
В Бишкеке и Чуйской области с 14 ноября начнут дистанционно отключать электроэнергию 5 200 абонентам, сообщает Чуйское предприятие электросетей.
Отключение посредством "умных" счетчиков грозит тем, у кого есть долги за свет. Организация призывает граждан погасить задолженность.
Для удобства потребителей на сайте компании предусмотрен раздел "Баланс абонента", где можно в любое время проверить состояние лицевого счета. Также можно узнать баланс счета в круглосуточном колл-центре по номерам 1209, (0772/0702/0556) 00-12-09 или отправить сообщение на WhatsApp-номер (0556) 00-12-09.
Погасить задолженность можно через платежные терминалы Quickpay, Pay24, UMAI, KICB, MSТС (Касса-24), MegaCom, "О!", "Оной" (в том числе через электронные кошельки "О!", MegaPay, UMAI, "Элсом"), в кассах "РСК Банка", "ДосКредоБанка", "Керемет Банка", "Бакай Банка", коммерческого банка "Кыргызстан", "Халык Банка", КICВ, "Оптима Банка", а также ГП "Кыргызпочтасы".
Источник - ru.sputnik.kg
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