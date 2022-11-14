За убийство 19-летней девушки задержан 58-летний житель Сузакского района

По подозрению в убийстве 19-летней девушки задержан 58-летний житель Сузакского района.
Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.
«8 ноября в одной из рек, протекающих в Ноокенском районе, обнаружено тело 19-летней девушки со следами насильственной смерти. По факту убийства возбудили уголовное дело. Для оперативного расследования собрана группа из наиболее опытных сотрудников милиции. По подозрению в совершении преступления задержан неоднократно судимый, в том числе за изнасилование, 58-летний житель Сузакского района. Последний раз он привлекался к ответственности в прошлом году за хранение наркотиков», — говорится в сообщении.
По версии следствия, девушка направлялась из села Акман Базар-Коргонского района в Джалал-Абад. Подозреваемый предложил подвезти ее. По дороге, в Сузакском районе напал и убил. От тела избавился, выбросив его в канал.
«Задержанный сознался в содеянном. В его автомобиле Toyota Corolla обнаружены следы крови на заднем сиденье, под передним сиденьем — наркотическое вещество весом 2-3 грамма», — уточнили в милиции.
12 ноября подозреваемого водворили в ИВС. Назначены экспертизы. Расследование продолжается.
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