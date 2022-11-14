Кыргызстанцы завоевали медали чемпионата мира по самбо.
Результаты второго дня соревнований, которые проходят в Бишкеке, появились на сайте международной федерации.
Бекболот Токтогонов стал чемпионом мира в весовой категории свыше 98 килограммов.
Серебро у Феликса Уланбекова (77 кг), бронза у Асылбек уулу Жамалбека (88 кг) и Саяка Бараканова (боевое самбо, 64 кг).
Ранее Дайырбек Карыяев в весовой категории до 79 килограммов в финале победил казахского спортсмена.
Напомним, в столице 11-13 ноября впервые в истории Кыргызстана проходит чемпионат мира по самбо.
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