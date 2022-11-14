В Бишкеке подрались иностранцы. Милиция задержала подозреваемых

Оперативники Свердловского РУВД задержали иностранных граждан, подозреваемых в совершении хулиганства.

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Ранее на площади Победы произошла драка между гражданами Пакистана.

Указывается, что 11 ноября 2022 года в милицию с заявлением обратился гражданин Пакистана с просьбой принять меры в отношении двух соотечественников и других неизвестных лиц, которые 10 ноября вечером на площади Победы без причины нанесли ему телесные повреждения.

Данный факт зарегистрирован в ЕРП. Возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР.

В ходе комплекса поисковых и разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемых. Они были водворены в ИВС ГУВД.

По данным пресс-службы, также установлены и доставлены в отделение милиции другие участники драки, действиям которых также будет дана соответствующая юридическая оценка.

«Стоит отметить, что за нарушение нормы поведения и порядка пребывания на территории Кыргызской Республики приказом руководства учебного заведения был отчислен ряд студентов, обучающихся в одном из столичных вузов», — уточняют в ГУВД.



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