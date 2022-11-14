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Подробности Общество Просмотров: 10

По вопросам вакцинации против ВПЧ можно обращаться по номерам Горячей линии

Call-центр работает ежедневно с 8 до 18 часов. Республиканский центр иммунопрофилактики Министерства здравоохранения создал Call-центр по вопросам о вакцинации против ВПЧ в Кыргызстане. Call-центр работает ежедневно с 8 до 18 часов. Граждане могут позвонить по номерам РЦИ МЗ КР: 0312 32-31-27; 0703-23-25-64; 0551-88-02-29; 0703-12-64-42. и получить исчерпывающие ответы на вопросы: · о кампании вакцинации против ВПЧ, · для кого предназначены вакцины против ВПЧ; · что такое ВПЧ? · эффективность вакцин против ВПЧ; · в каком возрасте необходимо проводить вакцинацию против ВПЧ; · имеет ли вакцина какие-либо побочные проявления после иммунизации?

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