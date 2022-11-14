По вопросам вакцинации против ВПЧ можно обращаться по номерам Горячей линии

Call-центр работает ежедневно с 8 до 18 часов.
Республиканский центр иммунопрофилактики Министерства здравоохранения создал Call-центр по вопросам о вакцинации против ВПЧ в Кыргызстане.
Call-центр работает ежедневно с 8 до 18 часов.
Граждане могут позвонить по номерам РЦИ МЗ КР:
0312 32-31-27; 0703-23-25-64; 0551-88-02-29; 0703-12-64-42.
и получить исчерпывающие ответы на вопросы:
· о кампании вакцинации против ВПЧ,
· для кого предназначены вакцины против ВПЧ;
· что такое ВПЧ?
· эффективность вакцин против ВПЧ;
· в каком возрасте необходимо проводить вакцинацию против ВПЧ;
· имеет ли вакцина какие-либо побочные проявления после иммунизации?
URL: https://www.vb.kg/424392
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