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По вопросам вакцинации против ВПЧ можно обращаться по номерам Горячей линии

Call-центр работает ежедневно с 8 до 18 часов.

Республиканский центр иммунопрофилактики Министерства здравоохранения создал Call-центр по вопросам о вакцинации против ВПЧ в Кыргызстане.

Call-центр работает ежедневно с 8 до 18 часов.

Граждане могут позвонить по номерам РЦИ МЗ КР:

0312 32-31-27; 0703-23-25-64; 0551-88-02-29; 0703-12-64-42.

и получить исчерпывающие ответы на вопросы:

· о кампании вакцинации против ВПЧ,

· для кого предназначены вакцины против ВПЧ;

· что такое ВПЧ?

· эффективность вакцин против ВПЧ;

· в каком возрасте необходимо проводить вакцинацию против ВПЧ;

· имеет ли вакцина какие-либо побочные проявления после иммунизации?


 

URL: https://www.vb.kg/424392

           

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