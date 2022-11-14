Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров и председатель Бишкекского городского кенеша Куванычбек Конгантиев присвоили звания "Почетный гражданин города Бишкек".
Постановлением Бишкекского городского кенеша №52 от 29 сентября 2022 года присвоены звание "Почетный гражданин города Бишкек" ("Бишкек шаарынын ардактуу жараны") за 2021 год присвоено гражданам:
- Аматову Рысбаю Аматовичу – депутату Бишкекского городского кенеша 3-х созывов, председателю постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии Бишкекского городского кенеша;
- Жумабаеву Буркану – заслуженному работнику связи Кыргызской Республики, председателю ОО "Ветераны связи Кыргызской Республики";
- Исмаилову Сайдахмату Аблезовичу – депутату Бишкекского городского кенеша 3-х созывов, лидеру фракции "Ишеним" Бишкекского городского кенеша;
- Малаеву Нимату Саидовичу – заслуженному врачу Кыргызской Республики, заведующему городского ЛОР – отделения ГКБ скорой медицинской помощи, главному отоларингологу города Бишкек;
- Мусаеву Абдулда Инаятовичу – заслуженному работнику образования Кыргызской Республики, отличнику народного образования, доктору филологических наук, профессору, ректору БГУ им. К. Карасаева;
- Сариеву Таалайбеку Жолдошбаевичу – депутату Бишкекского городского кенеша 3-х созывов, председателю постоянной комиссии по экономике, бюджету, финансам и инвестициям Бишкекского городского кенеша;
- Эргешову Казыбеку Кочкоровичу – депутату Бишкекского городского кенеша 3-х созывов, лидеру фракции "Ынтымак" Бишкекского городского кенеша.
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