В Оше в ходе общегородского субботника вывезено 2200 кубометров мусора

Пресс-служба мэрии города Ош сообщает, что в Оше прошел общегородской субботник.

Пресс-служба мэрии города Ош сообщает, что в Оше прошел общегородской субботник. В нем приняли участие трудовые коллективы муниципальных территориальных управлений, городских и муниципальных предприятий и учреждений города Ош, жители микрорайонов.

В ходе субботника трудовыми коллективами учреждений и предприятий проведена санитарная уборка на закрепленных за ними территориях, жителями были собраны осенние листья с деревьев во дворах многоэтажных домов, проведены работы по уборке придомовой территории.

В целом в ходе субботника с помощью спецтехники специализированного муниципального предприятия "Ош-Тазалык" и муниципального предприятия "Ошский комбинат по благоустройству и зеленому хозяйству" вывезено 2200 кубометров мусора.

Также в мэрии подчеркивают, что необходимо указать, что в микрорайоне Черемушки возле дома №5 по улице Краснофлотская после приведения к нормам территории, где были незаконные постройки, с помощью спецтехники соответствующих учреждений и предприятий вывезено 6 грузовиков мусора.



URL: https://www.vb.kg/424397