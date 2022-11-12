ГКНБ: Задержаны бывший глава Сузакской сельской управы и его заместитель

Бишкек, "Саясат.kg". Указанные лица задержаны с поличным при получении денежных средств за предоставление поддельных документов.
ГКНБ КР в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена преступная деятельность по незаконной реализации земельных участков под ИЖС в Сузакском а/а одноименного района Джалал-Абадской области с использованием поддельных постановлений Сузакской сельской управы.
Установлено, что к созданию и реализации преступной схемы непосредственную причастность имеет бывший глава Сузакской сельской управы Р.Х.М. и его заместитель Б.А., которые задним числом изготавливали поддельные постановления о выделении земельных участков гражданам.
Указанные лица задержаны с поличным при получении денежных средств за предоставление поддельных документов.
Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по ст.379 ч.1. (Подделка документов) УК КР. Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.
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