ГКНБ: Задержаны бывший глава Сузакской сельской управы и его заместитель

Бишкек, "Саясат.kg". Указанные лица задержаны с поличным при получении денежных средств за предоставление поддельных документов.

ГКНБ КР в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена преступная деятельность по незаконной реализации земельных участков под ИЖС в Сузакском а/а одноименного района Джалал-Абадской области с использованием поддельных постановлений Сузакской сельской управы.

Установлено, что к созданию и реализации преступной схемы непосредственную причастность имеет бывший глава Сузакской сельской управы Р.Х.М. и его заместитель Б.А., которые задним числом изготавливали поддельные постановления о выделении земельных участков гражданам.

Указанные лица задержаны с поличным при получении денежных средств за предоставление поддельных документов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по ст.379 ч.1. (Подделка документов) УК КР. Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.