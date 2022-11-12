ГКНБ КР: Конфисковано автотранспортное средство перевозившее контрабанду

Бишкек, "Саясат.kg". ...в салоне которого была обнаружена молотая махорка из табачного стебля насвая, т.н. «насвай» в большом количестве.

ГКНБ в рамках проведения борьбы с контрабандной деятельностью на территории Баткенской области, 7 октября 2022 года на приграничной территории с.Кара-Бак был задержан автомобиль «Хонда-Фит» под управлением гражданина КР «И.К.А.», в салоне которого была обнаружена молотая махорка из табачного стебля насвая, т.н. «насвай» в большом количестве.

По указанному факту Таможней «Баткен» ГТС при МФ КР было возбуждено дело о правонарушении, заведенного по ст.372-1 ч.1.

9 ноября 2022 года Баткенский районный суд, согласно Указанию Президента КР по Усилению мер, направленных на защиту интересов национальной экономики и борьбу с контрабандной деятельностью признал «И.К.А.» виновным, и распорядился конфисковать автотранспортное средство в доход государства.