Завершился конкурсный отбор на вакантные должности судей Конституционного суда

По итогам собеседования все семь кандидатов преодолели пороговый балл, установленный Советом судей КР.

С 9 по 10 ноября 2022 года Совет делам правосудия КР провел конкурсный отбор на 2 вакантные должности судей Конституционного суда КР в соответствии с Положением о порядке прохождения конкурсного отбора с кандидатами на должность судьи Конституционного суда.

Следует отметить, что на участие в конкурсном отборе документы подали 15 кандидатов, 1 кандидат не набрал пороговый балл по результатам тестирования, 1 кандидат не явился на тестирование и 6 кандидатов отозвали свои кандидатуры от участия в конкурсном отборе.

Семь кандидатов выполнили письменное задание по разрешению конкретных ситуаций, после чего Совет по делам правосудия провел собеседование по определению профессиональных и волевых качеств кандидата.

По итогам собеседования все семь кандидатов преодолели пороговый балл, установленный Советом судей КР.

По результатам конкурсного отбора и решениями Совета по делам правосудия КР материалы кандидатов набравших наибольшее количество баллов будут направлены президенту КР для представления в Жогорку Кенеш для избрания на должности судей Конституционного суда КР.

Напоминаем, что согласно пункта 3 статьи 19 конституционного Закона КР «О статусе судей КР» судьи Конституционного суда, Верховного суда избираются не менее половиной голосов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша по представлению президента, основанному на предложении Совета по делам правосудия, с учетом гендерного представительства не более 70 %лиц одного пола, до достижения предельного возраста.

Итоги конкурсного отбора на 2 вакантные должности судей Конституционного суда КР

Кабар