ЧМ по самбо. В Кыргызстан прибыло 500 спортсменов из 51 страны мира

Всего в международной федерации спорта состоит 130 стран мира.

Для участия в чемпионате мира по самбо, который проходит в Бишкеке 11-13 ноября 2022 года, прибыло 500 спортсменов из 51 страны. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.

По его словам, фаворитами данного чемпионата, по его мнению, выступают сборные Российский Федерации (выступают под нейтральным флагом), Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Болгарии и Камеруна.

Всего в международной федерации спорта состоит 130 стран мира.

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