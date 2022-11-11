ЧМ по самбо. В Кыргызстан прибыло 500 спортсменов из 51 страны мира

Всего в международной федерации спорта состоит 130 стран мира.
Для участия в чемпионате мира по самбо, который проходит в Бишкеке 11-13 ноября 2022 года, прибыло 500 спортсменов из 51 страны. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.
По его словам, фаворитами данного чемпионата, по его мнению, выступают сборные Российский Федерации (выступают под нейтральным флагом), Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Болгарии и Камеруна.
Всего в международной федерации спорта состоит 130 стран мира.
Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!