В Кыргызстане вновь зафиксирован рекордный отток денег, в основном в Россию и Турцию

В Кыргызстане в сентябре зафиксирован рекордный отток денежных переводов от физических лиц.

Обновленные данные за девять месяцев опубликованы на сайте Национального банка.

В первом месяце осени по системам быстрых денежных переводов из страны убыло 170,4 млн долларов США. Показатель побил исторический максимум, который был зафиксирован в августе этого же года (133,4 млн долларов).

Регулятор уточняет, что большая часть суммы 108,6 млн долларов ушла в Россию, но при этом показатель переводов в эту страну по сравнению с предыдущим месяцем сократился почти на 10%, или на 12 млн долларов.

Вместе с тем почти в 6 раз увеличились отправки в Турцию. В сентябре из Кыргызстана туда было переведено 55,3 млн долларов. В августе показатель составил 9,3 млн долларов. Также почти в 4 раза вырос объем оттока от физлиц в США. Если в последнем месяце лета по системам переводов туда было отправлено 0,9 млн долларов, то в сентября — 3,3 млн долларов.

В общем разрезе в страны СНГ из Кыргызстана физическими лицами было отправлено 109,6 млн долларов, а в страны дальнего зарубежья — 60,9 млн долларов.

За девять месяцев этого года по системам быстрых переводов из республики было переведено всего порядка 779,4 млн долларов. В прошлом году показатель за такой же период составил 390,4 млн долларов, или в 2 раза меньше.

Отметим, рост показателя наблюдается с апреля. Тогда объем денежных переводов из страны резко вырос более чем в 2 раза, с 35,4 млн до 79,7 млн долларов.



Кабар