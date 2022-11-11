В Кыргызстане вновь зафиксирован рекордный отток денег, в основном в Россию и Турцию

В Кыргызстане в сентябре зафиксирован рекордный отток денежных переводов от физических лиц.
Обновленные данные за девять месяцев опубликованы на сайте Национального банка.
В первом месяце осени по системам быстрых денежных переводов из страны убыло 170,4 млн долларов США. Показатель побил исторический максимум, который был зафиксирован в августе этого же года (133,4 млн долларов).
Регулятор уточняет, что большая часть суммы 108,6 млн долларов ушла в Россию, но при этом показатель переводов в эту страну по сравнению с предыдущим месяцем сократился почти на 10%, или на 12 млн долларов.
Вместе с тем почти в 6 раз увеличились отправки в Турцию. В сентябре из Кыргызстана туда было переведено 55,3 млн долларов. В августе показатель составил 9,3 млн долларов. Также почти в 4 раза вырос объем оттока от физлиц в США. Если в последнем месяце лета по системам переводов туда было отправлено 0,9 млн долларов, то в сентября — 3,3 млн долларов.
В общем разрезе в страны СНГ из Кыргызстана физическими лицами было отправлено 109,6 млн долларов, а в страны дальнего зарубежья — 60,9 млн долларов.
За девять месяцев этого года по системам быстрых переводов из республики было переведено всего порядка 779,4 млн долларов. В прошлом году показатель за такой же период составил 390,4 млн долларов, или в 2 раза меньше.
Отметим, рост показателя наблюдается с апреля. Тогда объем денежных переводов из страны резко вырос более чем в 2 раза, с 35,4 млн до 79,7 млн долларов.
Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!