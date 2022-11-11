В Кыргызстане средняя заработная плата составила 25 тыс. сомов

Размер среднемесячной номинальной заработной платы в январе-сентябре 2022 года составила 25 тыс. 27 сомов.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Нацстаткома Бакытбек Шокенов.

По его данным, данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 27,9%.

Шокенов отметил, что наибольший рост зарплаты наблюдался у сотрудников сферы искусства, здравоохранения, соцобслуживания населения, обороны, образования, госуправления и обязательного соцобеспечения, добычи полезных ископаемых, транспортной деятельности, сферы хранения грузов и оптово-розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов.



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