Пятеро десятиклассников ограбили прохожего

Молодой бишкекчанин А.Б. 12 января 2022 года поздно возвращался домой.

Шел по проспекту Манаса. На пересечении с улицей Льва Толстого, под мостом, к нему подошел парень лет шестнадцати азиатской внешности и попросил телефон. Позвонить, дескать, очень срочно надо. А.Б. ответил отказом. Тогда кто-то подошел к нему сзади, приподнял и попытался свалить на землю. А.Б. сопротивлялся. Подбежали еще трое подростков, и все вместе стали избивать прохожего. А.Б. присел, пригнул голову и закрыл глаза… У него отобрали дорогой сотовый телефон, дорогие часы (63 тысячи) и борсетку (десять с половиной тысяч).

Избитый А.Б. в больницу обращаться не стал: на следующий день у него начиналась сессия.

Из показаний подсудимых (все – 2006 года рождения):

- В тот день я созвонился с друзьями, и мы впятером собрались в столовой на пересечении улиц Токтогула и Уметалиева. Пока сидели, К.М. сказал, что у него сломался телефон и ему нужна две тысячи сомов на ремонт. К.у.К. предложил кого-нибудь ограбить, и мы все согласились.

Пошли под мост на проспекте Манаса. Под мостом шел один парень, К.у.К. подошел к нему и один раз ударил. Все остальные стояли рядом на шухере, больше потерпевшего никто не бил. Через два дня мы продали телефон в ЦУМе за 34 тысячи сомов, а деньги разделили.

- Мы с друзьями пошли на пересечение улицы Льва Толстого и проспекта Манаса. Ждали подходящего человека. Попросили у парня телефон, он отказался его давать. Его один раз ударили в плечо. Он закурил, стал материться, а потом высыпал на землю все вещи из борсетки. Мы забрали их и ушли оттуда…

Первомайский районный суд признал пятерых десятиклассников виновными в грабеже, учел их раскаяние и то, что потерпевший не имеет к ним претензий. Все приговорены к разным срокам заключения – с заменой изоляции от общества на пробационный надзор.





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