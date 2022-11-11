Экс-мэр Базар-Коргона привлечен к уголовной ответственности

Бывший мэр города Базар-Коргон привлечен к уголовной ответственности за незаконное предоставление земельных участков.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Проверкой, проведенной прокуратурой Базар-Коргонского района в мэрии города Базар-Коргон, выявлены факты незаконного предоставления земельных участков под строительство индивидуального жилья в 2021-2022 годах. По данному факту прокуратурой района возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 337 УК Кыргызской Республики (Злоупотребление должностным положением).

По результатам расследования бывшему мэру города Базар-Коргон Т.И. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 337 часть 2 и статьей 346 часть 1 (служебный подлог) УК Кыргызской Республики. Уголовное дело направлено в Базар-Коргонский районный суд для рассмотрения.

В настоящее время дело находится на стадии рассмотрения в суде.





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