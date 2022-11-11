Камчыбек Ташиев помог с документами Санжарбеку Кадырову

В 1998 году родители Кадырова развелись и его отец вывез 3-х детей в Казахстан на сельхозработы.
Председатель ГКНБ генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев в своем кабинете уроженца Ноокатского района Ошской области Кадырова Санжарбека Саибжоновича, который 24-года вынужденно находился на заработках в Республике Казахстан и не имел документов, удостоверяющих личность. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.
По данным пресс-службы, принятыми мерами Санжарбеку Кадырову были восстановлены первичные документы, являющиеся основанием для оформления и выдачи национальных паспортов КР (ID-карта и загранпаспорт).
"Вопрос документирования Кадырова паспортом гражданина КР находился на контроле у Президента КР Садыра Жапарова.
Как известно, 20 октября 2022 года Кадыров сделал видеообращение на имя президента КР в инстаграмме с просьбой оказать содействие в документировании его национальным паспортом КР.
В 1998 году родители Кадырова развелись и его отец вывез 3-х детей в Казахстан на сельхозработы. В Казахстане Санжарбек в школу не ходил по причине отсутствия документов и занимался сельхозработами на полях.
В 2010 году из-за семейных разногласий, Кадыров ушел из семьи в Алматы, где работал в одном из производственных цехов по производству металлических изделий. В 2021 году отец Кадырова умер от коронавируса и похоронен в селе Кайнар Алматинской области.
Со слов Кадырова, с 2015 года он неоднократно посещал генконсульство КР в Алматы, однако все попытки документирования национальным паспортом КР оказались безуспешными по причине отсутствия родителей и первоначальных документов, которые являются основанием для оформления паспорта КР", - говорится в сообщении ведомства.
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