Садыр Жапаров улетел в Самарканд на саммит глав тюркских государств

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Самарканд (Узбекистан) для участия в девятом заседании саммита глав стран — участниц Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Лидеры стран обсудят актуальные вопросы многостороннего сотрудничества, примут декларацию и стратегию ОТГ на 2022-2026 годы. Планируются подписание соглашений и документов в области транспорта, таможенного дела, цифровизации, а также назначение на ряд должностей в ОТГ и Международной тюркской академии.
В составе официальной делегации Кыргызстана:
- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;
- заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Узбекистане Муса Джаманбаев;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев;
- министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев;
- министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;
- председатель Таможенной службы Самат Исабеков.
В работе саммита под председательством узбекской стороны примут участие главы государств — членов организации — Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана и Турции, а также премьер-министр Венгрии и председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана — в статусе наблюдателей.
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