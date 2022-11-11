Садыр Жапаров улетел в Самарканд на саммит глав тюркских государств

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Самарканд (Узбекистан) для участия в девятом заседании саммита глав стран — участниц Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Лидеры стран обсудят актуальные вопросы многостороннего сотрудничества, примут декларацию и стратегию ОТГ на 2022-2026 годы. Планируются подписание соглашений и документов в области транспорта, таможенного дела, цифровизации, а также назначение на ряд должностей в ОТГ и Международной тюркской академии.

В составе официальной делегации Кыргызстана:

- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;

- заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Узбекистане Муса Джаманбаев;

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев;

- министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев;

- министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;

- председатель Таможенной службы Самат Исабеков.

В работе саммита под председательством узбекской стороны примут участие главы государств — членов организации — Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана и Турции, а также премьер-министр Венгрии и председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана — в статусе наблюдателей.



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