В Кыргызстане два дня будут отключения света. Подключают агрегат Токтогулки

Поэтому возможны и ограничения в подаче электроэнергии и в конце ноября

В Кыргызстане 10-11 ноября будут ограничения на потребление электроэнергии и мощности по республике, но не более часа. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор ОАО «Электрические станции» Айбек Айдаралиев.

По его словам, сегодня в рамках реализации проекта «Реконструкция Токтогульской ГЭС» на гидроагрегате № 2 завершают работы по реабилитации гидромеханического оборудования и ремонта затворов. Все ремонтные работы практически завершены, ведутся пусконаладочные испытания и проверка работоспособности оборудований в тестовом режиме.

«Первоначально планировался ввод в работу агрегата 15 ноября. Но решено из-за холодов ускорить работы и ввести гидроагрегат № 2 в эксплуатацию 11 ноября 2022 года. В связи с этим и будут ограничения в подаче электроэнергии в часы утреннего и вечернего максимума. Но только на короткий срок. Введение ограничений электроснабжения связано с процессом испытания новых гидромеханических оборудований для обеспечения надежного и безопасного функционирования оборудования. После 11 ноября все будет работать в штатном режиме», — сказал Айбек Айдаралиев.

Он отметил, что в конце ноября 2022 года планируется ввод в работу гидроагрегата № 4 Токтогульской ГЭС. В этот период также возможны ограничения в подаче электроэнергии.

«Мы стараемся от этого уйти, но все системы и оборудование взаимосвязаны. Поэтому возможны и ограничения в подаче электроэнергии и в конце ноября», — заключил он.



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