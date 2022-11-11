Иран готов способствовать урегулированию таджикско-кыргызского конфликта

Иран готов способствовать мирному разрешению пограничного спора между Таджикистаном и Кыргызстаном.
Об этом заявил начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Бокири, сообщает иранское информационное агентство IRNA.
По его данным, такое заявление сделано в ходе телефонного разговора с министром обороны КР Бактыбеком Бекболотовым.
Стороны обсуждали ситуацию на кыргызско-таджикской границе, а также поставки иранских беспилотников Таджикистану.
Агентство отмечает, что Мохаммад Бокири заверил главу оборонного ведомства КР в том, что беспилотники Ababil-2 выполняют только разведывательные функции и не оснащены вооружением.
«Вооруженные силы Ирана всегда подчеркивали, что Таджикистан не должен использовать Ababil 2 в пограничных спорах с Кыргызстаном», — цитирует генерала агентство.
Сообщается, что стороны также выразили готовность развивать оборонное сотрудничество в различных образовательных, оперативных и разведывательных аспектах.
Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.
Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.
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