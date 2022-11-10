Сегодня День науки и день рождения А.Акаева

Бишкек, "Саясат.kg". Да пожелаем ему здоровья и долгие лета!

10 ноября - Всемирный день науки за мир и развитие - международная дата, которая отмечается практически по всему миру каждый год с 1999 году, когда в Будапеште делегаты очередной Всемирной научной конференции внесли предложение, а ЮНЕСКО утвердила «Всемирный день науки за мир и развитие».

Возможно, увязано с этой датой, с 7 по 11 ноября в МГУ им. М.В.Ломоносова проводится вторая конференция математических центров России.

Как известно, на таких конференциях право делать Главный доклад предоставляется мэтру. Для учёного это поистине честь. В этот раз и, кажется, не впервые, такой чести удостоился профессор А.Акаев, выступивший с докладом «Мировое развитие и «пределы роста» в ХХI веке: моделирование и прогноз», который он подготовил совместно с В.А.Садовничим, ректором МГУ им. М.В.Ломоносова.

Аскар Акаев, действительный член Национальной академии наук Кыргызстана, иностранный член Российской академии наук, лауреат золотой медали Н.Д.Кондратьева, по оценка авторитетного специалиста в голографии академика Юрия Денисюка, «смог достичь поразительных результатов на стыке двух областей — оптики и компьютерных технологий, намного опередив своё время».

В 2009 году А. Акаев был назначен координатором подпрограммы «Комплексный системный анализ и моделирование мировой динамики» Президиума РАН, с 2014 год возглавлял, в качестве научного руководителя, Научно-учебную лабораторию мониторинга рисков социально-политической дестабилизации Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Москве. Ныне Аскар Акаев профессор славного МГУ имени М.В.Ломоносова, является там главным научным сотрудником Института математических исследований сложных систем имени И.Р. Пригожина.

Сегодня, в День науки и в день его рождения, признаем, отметим, что профессор, доктор физико-математических наук Аскар Акаев безусловно, однозначно является выдающимся учёным современности.

Да пожелаем ему здоровья и долгие лета!

Пусть его деятельность продолжает приносить высококачественные плоды науке и образованию, а славу - кыргызскому народу, ибо Аскар Акаев был и остается гражданином Кыргызской Республики.